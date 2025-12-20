Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 20 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Aralık 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlarken hafta sonu ise son rakamlar merak ediliyor. Gram altın sabah saatlerinde 5.971 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın 4.339 dolar civarında dengelendi. İşte 20 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 20 Aralık 2025 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yatay başladı. Rekor seviyelere yakın seyir kâr satışlarını beraberinde getirirken, ons altında 4.339 dolar seviyesi kritik destek olarak izleniyor.
20 Aralık Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.971,32 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.867,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 19.698,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 39.291,12 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.154,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 98.529,11 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.340,04 dolar