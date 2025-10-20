Google Haberler

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (20 Ekim Pazartesi Güncel Döviz Kurları)

20 EKİM ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 41,98 liradan, euro 48,97 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

Cihan Oruçoğlu
Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 20 Ekim 2025 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Yeni günde Dolar/TL 41,8591 (alış) 41,9823’ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla
48,9719 TL seviyelerinde seyrediyor.

