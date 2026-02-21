Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 21 Şubat 2026 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 43,6883 satışta 43,7670 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,8434, satışta 43,7700 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1784, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 155,050 düzeyindeydi.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 43,8214 (alış) 43,8365'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,6922 TL seviyelerinde seyrediyor.