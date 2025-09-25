Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 25 Eylül 2025 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Serbest piyasada 41,4700 liradan alınan dolar, 41,4720 liradan satılıyor. 48,8170 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,8190 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,4590, euronun satış fiyatı ise 48,6930 lira olmuştu.