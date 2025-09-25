Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 25 Eylül 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (25 Eylül 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 4.979 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.742 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 25 Eylül altın fiyatları...
Altın fiyatları 25 Eylül 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 3 bin 752,6 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 5 milyon 147 bin lira oldu.
25 Eylül Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.919,3800 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.044,1900 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 16.087,72 TL
* Tam altın satış fiyatı: 32.888,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 32.076,5200 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 82.031,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.687,85 dolar