Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 26 Mayıs 2026 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 45,5993, satışta 45,7820 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,5213, satışta 45,7037 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 158,9 düzeyindeydi.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 45,7331 (alış) 45,7450’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla

53,1076 TL seviyelerinde seyrediyor.