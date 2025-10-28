Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 28 Ekim 2025 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 41,8406, satışta 42,0082 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8134, satışta 41,9809 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1636, sterlin/dolar paritesi 1,3323 ve dolar/yen paritesi 153,103 düzeyindeydi.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 41,9608 (alış) 41,9748’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla

48,9355 TL seviyelerinde seyrediyor.