Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 28 Ekim 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 28 Ekim 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altın fiyatlarında geçtiğimiz haftadan bu yana görülen kâr satışları haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Küresel piyasalarda ons altın, dün yüzde 3,2 değer kaybederek 3 bin 981 dolardan kapanış yaptı.

Son iki haftanın en düşük seviyelerine gerileyen ons fiyatı, bugünkü işlemlerde 3.985 dolar civarında denge arayışını sürdürüyor.

Piyasalarda, ABD ile Çin arasında bu hafta imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına yönelik iyimserlik ve FED’in yarın açıklaması beklenen faiz indiriminin büyük ölçüde fiyatlara yansımış olması, altındaki satış baskısını artıran başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

28 Ekim Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.372,9450 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.790,3100 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 17.590,10 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.290,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.051,8800 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 93.082,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.986,26 dolar