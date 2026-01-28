Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 28 Ocak 2026 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (28 Ocak Salı Döviz Kurları)
28 OCAK ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 43,14 liradan, euro 50,43 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 43,2855, satışta 43,4590 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,2675, satışta 43,4409 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1966, sterlin/dolar paritesi 1,3787 ve dolar/yen paritesi 153,990 düzeyindeydi.
Dolar yeni güne nasıl başladı?
Yeni günde Dolar/TL 43,1387 (alış) 43,1450’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla
50,4330 TL seviyelerinde seyrediyor.