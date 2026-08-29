Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 29 Ağustos 2026 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (29 Ağustos Cumartesi Döviz Kurları)
29 AĞUSTOS DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 48,22 liradan, euro 55,87 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.
Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3590 ve dolar/yen paritesi 159,3 düzeyindeydi.
Dolar yeni güne nasıl başladı?
Yeni günde Dolar/TL 48,2016 (alış) 48,2538'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 55,8755 TL seviyelerinde seyrediyor.