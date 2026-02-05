Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 5 Şubat 2026 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 43,3941, satışta 43,5680 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,3838, satışta 43,5577 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1807 sterlin/dolar paritesi 1,3679 ve dolar/yen paritesi 156,610 düzeyindeydi.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 43,4718 (alış) 43,5132’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla

51,6083 TL seviyelerinde seyrediyor.