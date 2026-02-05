Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 5 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (5 Şubat 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Gram altın 6.815 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 4.835 dolara geriledi. Güçlenen dolar endeksi, ABD-Çin görüşmelerinden gelen olumlu sinyaller, güçlü ABD verileri ve ETF çıkışları değerli metalleri baskı altına alıyor. İşte 5 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 5 Şubat 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Gram altın sabah saatlerinde 6.815 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 4.835 dolara gerileyerek yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti.
Güçlenen dolar endeksi, ABD-Çin hattındaki olumlu temaslar, beklentileri aşan ABD makro verileri ve ETF’lerden yaşanan çıkışlar, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
5 Şubat Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.815,22 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.141,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 24.283,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 49.087,54 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.418,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 123.095,29 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.878,07 dolar