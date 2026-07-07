Dolar/TL yeni haftada rekor tazelemeyi sürdürdü

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Dolar/TL'de yukarı yönlü seyir devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde 46,82 ile rekor kıran kur, salı günü de yükselişini sürdürerek 46,84 seviyesini gördü ve tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi.

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içi ekonomik beklentiler yakından takip edilirken, dolar/TL'deki son yükselişle birlikte kur, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Euro ve sterlin de yüksek seviyelerini koruyor

Doların ardından diğer önemli para birimlerinde de yüksek seviyeler dikkat çekiyor. Euro/TL'de alış fiyatı 53,57 lira, satış fiyatı ise 53,58 lira seviyesinde bulunuyor. Sterlin/TL ise 62,72 liradan alınırken 62,73 liradan satılıyor. Böylece üç majör döviz kuru da tarihi yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürüyor.