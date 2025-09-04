Güncel döviz kurları: Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları (4 Eylül 2025) | Dolar kaç TL, Euro ne kadar? İşte 4 Eylül 2025 güncel döviz kurları

Güncel döviz kurları: Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları (4 Eylül 2025)
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler, döviz fiyatlarında yön belirleyici olmaya devam ediyor. 4 Eylül 2025 Perşembe sabahında döviz kurları yatırımcıların gündeminde. Dolar 41,16 TL seviyesinde işlem görürken, Euro 48,14 TL’den alıcı buluyor. İngiliz Sterlini 55,44 TL, İsviçre Frangı ise 51,18 TL’den işlem görüyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, jeopolitik gelişmeler ve faiz beklentileri döviz fiyatlarının yönünde etkili olmaya devam ediyor.
Döviz kurları 4 Eylül 2025 Perşembe sabahında yatırımcıların en çok takip ettiği gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Dolar kaç TL oldu?
4 Eylül sabahında Amerikan Doları 41,16 TL seviyesinden işlem görüyor.
Alış: 41,1627 TL
Satış: 41,1669 TL
Euro ne kadar?
Euro/TL kuru güne 48,14 TL seviyesinden başladı.
Alış: 48,0331 TL
Satış: 48,1403 TL
Sterlin bugün kaç TL?
İngiliz Sterlini, sabah saatlerinde 55,44 TL seviyesinde alıcı buluyor.
Alış: 55,3917 TL
Satış: 55,4451 TL
İsviçre Frangı fiyatı
İsviçre Frangı, haftanın dördüncü gününde 51,18 TL seviyesinde işlem görüyor.
Alış: 51,1592 TL
Satış: 51,1830 TL