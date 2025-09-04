Altın fiyatları 4 Eylül 2025: Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL?)

Altın fiyatları 4 Eylül 2025: Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın fiyatları 4 Eylül 2025 Perşembe gününe dünkü rekor seviyelerin ardından sınırlı düşüşle başladı. Dün 4 bin 710 TL’yi gören gram altın bugün 4 bin 680 TL seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 702 TL’den satılırken, yarım altın 15 bin 406 TL’ye yükseldi. Ons altın ise 3 bin 534 dolar seviyesinde dengelendi.
Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler altının yönünü belirlemeyi sürdürüyor.
Altın fiyatları, 4 Eylül 2025 Perşembe gününe hafif düşüşle başladı. Dün 4 bin 710 TL’ye çıkarak rekor kıran gram altın, bugün 4 bin 680 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Gram altın kaç TL oldu?
4 Eylül sabahında gram altın 4.680 TL seviyesinde işlem görüyor. Dün sabah saatlerinde 4.710 TL’ye ulaşarak tüm zamanların zirvesine çıkan gram altın, bugünkü açılışta hafif geriledi.
Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?
Çeyrek altın, 4 Eylül’de 7.702 TL seviyesinden satılıyor. Alış fiyatı ise 7.634 TL olarak kaydedildi.
Yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları
Yarım Altın: Alış 15.271 TL – Satış 15.406 TL
Tam Altın: Alış 30.444 TL – Satış 30.666 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 31.286 TL – Satış 31.759 TL
Ons altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, yatırımcıların kâr satışlarını artırmasıyla birlikte ons bazında geriledi. Küresel piyasalarda ons altın 3.534 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler, geri çekilmenin 3.475 dolar seviyesine kadar devam edebileceğini, ilk desteğin ise 3.508 dolar olduğunu belirtiyor.
GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, “Altın yükseliş trendini sürdürüyor. Faiz indirimi beklentileri ve Fed’in bağımsızlığı konusundaki endişeler güvenli liman talebini destekliyor. Fiyatlar yakın vadede 3.800 dolar veya üzerine çıkabilir” değerlendirmesinde bulundu.