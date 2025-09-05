Güncel döviz kurları: Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları (5 Eylül 2025) | Dolar kaç TL, Euro ne kadar? İşte 5 Eylül 2025 güncel döviz kurları

Güncel döviz kurları: Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları (5 Eylül 2025)
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler döviz fiyatlarında yön belirlemeye devam ediyor. 5 Eylül 2025 Cuma sabahında dolar 41,25 TL, euro 48,20 TL, sterlin 55,54 TL, İsviçre frangı ise 51,27 TL seviyesinden işlem görüyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, jeopolitik gelişmeler ve faiz beklentileri döviz fiyatlarının yönünde etkisini sürdürüyor. Yatırımcılar haftanın son işlem gününde döviz kurlarını yakından takip ediyor.
Haftanın son işlem gününde döviz piyasasında yönü belirleyecek en önemli unsurların başında ABD’nin faiz politikası ve jeopolitik gelişmeler geliyor.
Dolar kaç TL oldu?
5 Eylül 2025 Cuma sabahında Amerikan Doları 41,25 TL seviyesinden işlem görüyor.
Alış: 41,2489 TL
Satış: 41,2568 TL
Euro ne kadar?
Euro/TL kuru güne 48,20 TL seviyesinden başladı.
Alış: 48,1444 TL
Satış: 48,2023 TL
Sterlin bugün kaç TL?
İngiliz Sterlini, sabah saatlerinde 55,54 TL seviyesinde alıcı buluyor.
Alış: 55,5248 TL
Satış: 55,5495 TL
İsviçre Frangı fiyatı
İsviçre Frangı, 51,27 TL seviyesinde işlem görüyor.
Alış: 51,2543 TL
Satış: 51,2748 TL