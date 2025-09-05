Altın fiyatları yeni güne rekorla başladı | Altın fiyatları 4 Eylül 2025: Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (Altın fiyatları ne kadar?)

Gram altın haftanın son işlem gününe rekorla başladı. ABD’de bu ay faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı. Yüzde 0,6 değer kazanan gram altın 4 bin 720 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel piyasalarda ons altın da 3 bin 557 dolara yükselirken, ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcıların güvenli liman talebinin arttığı görüldü.

KCM Trade analisti Tim Waterer, “Altın bugün yavaş adımlarla yükseliyor. Yatırımcılar tarım dışı istihdam verileri açıklanmadan fiyatların daha da yukarı gitmesini istemiyor” değerlendirmesinde bulundu.

İş gücü piyasasından gelen sinyaller

ABD’de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin üzerinde artış göstermesi, tarım dışı istihdamın da Ağustos ayında zayıflayabileceğine işaret etti.

Fed yetkililerinden gelen son açıklamalarda da istihdam piyasasında yumuşama sinyalleri dikkat çekti.

Fed Guvernörü Christopher Waller, “Merkez Bankası’nın Eylül toplantısında faiz indirimi gerçekleştirme ihtimali güçlendi” dedi.

Altındaki yükselişte yalnızca Fed politikaları değil, jeopolitik riskler de etkili oluyor.

Analistler, faiz indirimi beklentilerinin yanında Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizliğin de altın fiyatlarını desteklediğini vurguluyor.

5 Eylül 2025 Cuma güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 4.720,22 TL – Satış 4.720,64 TL

Ons Altın: Alış 3.557,41 USD – Satış 3.557,78 USD

Çeyrek Altın: Alış 7.703,00 TL – Satış 7.768,00 TL

Yarım Altın: Alış 15.407,00 TL – Satış 15.535,00 TL

Tam Altın: Alış 30.091,32 TL – Satış 30.683,92 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 30.719,00 TL – Satış 30.928,00 TL

Ata Altın: Alış 31.031,68 TL – Satış 31.813,39 TL

ANLIK-CANLI ALTIN FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN