Orta Doğu gerilimi piyasaları vurdu: Dolar ve euro yeniden yükselişe geçti

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ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim, küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken döviz piyasalarında da hareketliliği beraberinde getirdi. Artan jeopolitik belirsizlik nedeniyle yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle dolar ve euro birçok para birimi karşısında değer kazandı.

Kur tarafında da yukarı yönlü seyir dikkat çekti. Saat 11.30 itibarıyla dolar/TL 47,0552 seviyesine yükselirken, euro/TL ise 54,0532 seviyesinde işlem gördü. Her iki kurda da gün içi grafikler, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükseliş eğiliminin güçlendiğini gösterdi.

Açıklanan veriler de etkili oldu

Öte yandan, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler de piyasaların yönünü etkileyen önemli başlıklar arasında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ardından Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) de beklentilerin altında gelmesi, enflasyon baskılarının zayıfladığına yönelik beklentileri güçlendirdi.

Bununla birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirirken, para piyasalarında Fed'in eylül ayında faiz artırımı yapma ihtimali zayıfladı. Buna karşın, Banka'nın yıl sonuna kadar bir kez daha faiz artırabileceğine yönelik beklentiler ise varlığını koruyor.