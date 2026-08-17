Altından sonra sıra bakırda mı? Fonlarda son 5 yılın en büyük pozisyonu

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Altında güçlü alımların konuşulduğu piyasalarda bu kez dikkat bakıra çevrildi. ABD vadeli piyasalarında fonların bakırdaki yükseliş yönlü pozisyonlarını büyütmesi, fiyatın yeni rekor bölgesine yakın kaldığı dönemde dikkat çekici bir sinyal verdi.

Fiyat durdu, fonlar almayı sürdürdü

17 Ağustos’ta yayımlanan son Vadeli İşlemler Taahhütleri değerlendirmesi, 11 Ağustos’ta sona eren haftada bakır fiyatlarının genel olarak yatay kalmasına rağmen spekülatif yatırımcıların pozisyonlarını büyüttüğünü gösterdi.

Bakırdaki net uzun pozisyon bir önceki haftaya göre yüzde 4 daha artarak 80,9 bin kontrata ulaştı. Böylece yatırımcıların fiyat artışı yönündeki bahsi yaklaşık beş buçuk yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Bir hafta önce aynı büyüklük 77,8 bin kontrat düzeyindeydi. Başka bir ifadeyle, bakır fiyatında belirgin bir haftalık yükseliş yaşanmamasına rağmen fonlar geri çekilmek yerine pozisyonlarına yenilerini ekledi.

Bu durum piyasada yakından izleniyor. Çünkü fonların fiyat hareketinin ardından değil, fiyatın dinlendiği dönemde yükseliş yönündeki pozisyonlarını artırması, bakırda yeni bir hareket beklentisinin korunduğuna işaret ediyor.

Boğaların sayısı ayıları açık ara geçti

Bakırdaki pozisyonların dağılımı da yükseliş beklentisinin ne kadar güçlendiğini ortaya koyuyor. Son verilere göre piyasada her bir düşüş yönlü pozisyona karşı yaklaşık 6,4 yükseliş yönlü pozisyon bulunuyor.

Buna karşın piyasa henüz yıl başındaki kadar tek tarafa yığılmış değil. Aralık-ocak döneminde uzun pozisyonların kısa pozisyonlara oranı 12’nin üzerine çıkmıştı.

Bu fark önemli bir ayrıntı oluşturuyor. Net uzun pozisyon 5,5 yılın zirvesine ulaşmış olsa da kısa pozisyonların tamamen ortadan kalkmamış olması, bakır yeniden hızlanırsa bu pozisyonların kapatılmasının yükselişe ek destek verebileceği anlamına geliyor.

Öte yandan aynı tablo önemli bir riski de beraberinde getiriyor. Yükseliş yönündeki pozisyonlar kalabalıklaştıkça fiyatı tersine çevirecek güçlü bir haber, fonların aynı anda pozisyon azaltmasına ve bakırda sert hareketlere yol açabilir.

Bakır rekor bölgesinden uzaklaşmıyor

Fonların ilgisinin arttığı dönem bakır fiyatlarında tarihi seviyelerin görüldüğü bir sürece denk geliyor. Londra Metal Borsası’nda nakit bakır fiyatı 14 Ağustos’ta ton başına 14 bin 545 dolara kadar yükselirken metal rekor bölgesindeki konumunu korudu.

ABD bakır vadeli işlemleri de ağustos ayı içinde tarihi seviyelere çıktı. Yeni haftanın ilk işlemlerinde bakır libre başına yaklaşık 6,7 dolar çevresinde seyrediyor.

Fiyatların bu seviyelerde kalmasında yalnızca yatırım fonlarının alımları etkili değil. Dünyanın farklı bölgelerindeki kullanılabilir stokların azalması, ABD’ye yönelen metal akışı ve Çin’in ithalat talebi fiziki piyasadaki sıkılığı destekliyor.

Dünya.com’un 3 Ağustos’ta yayımladığı önceki bakır analizinde de Şanghay’daki borsa stoklarının mart ayındaki seviyelerinden çok sert gerilediğine ve Çinli alıcıların ithal bakıra ödediği primin yükseldiğine dikkat çekilmişti.

Arz korkusu fiyatı daha hassas hale getirdi

Bakır piyasasının ne kadar hassas hale geldiğinin son örneklerinden biri Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden geldi. Ülkenin bakır ve kobalt konsantresi ihracatını durdurma kararı sonrasında Londra piyasasında fiyatlar hızla yukarı hareket etti.

Kongo’nun küresel bakır konsantresi ticaretindeki doğrudan etkisi kararın ilk bakışta düşündürdüğü kadar büyük olmayabilir. Ancak piyasanın habere verdiği güçlü tepki, yatırımcıların yeni arz kesintilerine karşı toleransının azaldığını gösterdi.

Londra Metal Borsası depolarındaki bakır miktarı da mayıs başındaki yaklaşık 401 bin tondan ağustos ortasında 215 bin ton civarına kadar geriledi. Stokların önemli bölümünün teslimat için ayrılmış olması, piyasada kullanılabilir metal miktarına ilişkin endişeleri artırıyor.

Bakır böylece Çin’in metal talebi ile ABD’nin metal çekme gücü arasında sıkışan bir piyasaya dönüşürken herhangi bir üretim veya lojistik sorunu fiyatlarda normalden daha güçlü tepkiye neden olabilecek hale geliyor.

Yapay zekânın görünmeyen hammaddesi

Bakırın yatırımcı ilgisini artıran uzun vadeli hikâyesinde yapay zekâ yatırımları da önemli yer tutuyor. Yeni veri merkezleri yalnızca bilgisayar çiplerinden oluşmuyor; tesislerin elektrik altyapısı, şebeke bağlantısı, soğutma sistemleri ve enerji dağıtımı yüksek miktarda bakır gerektiriyor.

Yapay zekâ yatırımları büyüdükçe elektrik üretimi ve iletim kapasitesinin de artırılması gerekiyor. Bu nedenle bakır talebine ilişkin beklenti yalnızca veri merkezlerinin içerisindeki kablolardan değil, bu tesislere enerji taşıyacak şebeke yatırımlarından da besleniyor.

Elektrikli otomobiller, yenilenebilir enerji santralleri ve enerji depolama yatırımları da aynı talep hikâyesine ekleniyor. Bakır böylece klasik sanayi metalinin ötesinde enerji dönüşümü ve yapay zekâ yatırımlarının ortak hammaddelerinden biri haline geliyor.

Fonların son haftalarda pozisyonlarını büyütmesinin arkasında da kısa vadeli fiyat hareketinin yanında bu uzun vadeli arz-talep beklentisinin bulunduğu değerlendiriliyor.

Altından sonra bakır mı geliyor?

Aynı haftanın pozisyon verileri altında da yatırımcı iştahının güçlü olduğunu gösteriyor. Altındaki net uzun pozisyon yüzde 7 artarak 11 ayın en yüksek seviyesine çıkarken bakırdaki pozisyonların 5,5 yılın zirvesine ulaşması sanayi metalini tarihsel açıdan daha dikkat çekici hale getiriyor.

Bu durum altın ile bakırın birbirinin alternatifi olduğu anlamına gelmiyor. Altın ağırlıklı olarak güvenli liman, para politikası ve merkez bankası talebiyle fiyatlanırken bakır küresel büyüme, sanayi üretimi, enerji altyapısı ve arz dengelerine çok daha duyarlı hareket ediyor.

Ancak yatırımcı davranışındaki değişim açık: Bakır artık yalnızca fabrikaların satın aldığı bir sanayi hammaddesi olarak görülmüyor. Büyük fonların yıllar sonra ulaştığı pozisyon büyüklüğü, metalin finansal yatırımcıların radarında da giderek daha fazla yer tuttuğunu gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde asıl sınav ise fiyatın rekor bölgesinde tutunup tutunamayacağı olacak. Çin talebi, küresel stokların seyri ve yeni arz kesintileri fonların yükseliş bahsini desteklerse bakırdaki kalabalık daha da büyüyebilir; ters senaryoda ise yoğunlaşan pozisyonlar oynaklığı aynı ölçüde artırabilir.