Bakır fiyatları yüksek faiz ve jeopolitik risklerle geriledi
Bakır fiyatları emtia borsalarında perşembe günü libre başına 6,45 dolar seviyesine indi. FED faiz artış beklentileri ve Şili üretimindeki düşüşe rağmen artan gümrük vergisi endişeleri piyasalardaki aşağı yönlü hareketi destekliyor.
Bakır fiyatları emtia piyasalarında perşembe günü libre başına 6,45 dolar seviyesine gerileyerek günlük değer kaybını yüzde 0,48 oranına taşıdı. Satıcılar vadeli kontratlarda üst üste ikinci işlem gününde de kayıpları genişletti. Enerji fiyatlarındaki artışın tetiklediği enflasyon şoku karşısında sıkılaşan para politikası adımları küresel talep görünümünü baskılıyor.
Jeopolitik riskler bakır fiyatları dinamiklerini etkiliyor
Orta Doğu bölgesinde sönmeyen çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapanma aşamasına gelmesi küresel ekonomik büyüme beklentilerini aşağı çekiyor. ABD güçlü istihdam piyasası verileriyle FED idaresinin bu yıl içinde faiz artıracağına yönelik ihtimalleri destekledi. Ekonomistler daha önce kurumdan faiz indirim hamleleri bekliyordu.
Emtia traderları ABD hükümetinin bakır ithalatına uygulayabileceği potansiyel ek gümrük vergisi kararlarını izlerken bakır fiyatları küresel bazda dalgalanıyor. İthalatçılar olası bir politika değişikliğinden önce ABD limanlarına yapılan bakır sevkiyatlarını kayda değer oranda artırdı.
Gümrük vergileri bakır fiyatları yönünü değiştiriyor
Dünyanın en büyük bakır üreticisi Şili son 23 yılın en zayıf nisan ayı üretim performansını kaydetti. Üretim verilerindeki gerileme küresel arzın sıkılaşacağı endişelerini körüklüyor.
Arz kısıtlarına rağmen makroekonomik faktörler nedeniyle bakır fiyatları emtia borsalarında düşüş eğilimini koruyor. Vadeli işlem piyasalarındaki oyuncular küresel büyüme görünümünü yakından analiz ediyor.