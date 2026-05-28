Bakır tarihi zirvesinde: Yapay zeka talebi fiyatları uçurdu

Bakır fiyatları, mayısta uluslararası piyasalarda yapay zeka veri merkezlerinden kaynaklanan güçlü talep ve küresel arz sorunlarının etkisiyle rekor seviyeleri gördü. Bakırın libresi, ayı yüzde 5’e yaklaşan yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Verilere göre, geçen yıl bakır piyasasında başlayan yükseliş eğilimi bu yıl da devam etti. ABD/İsrail-İran Savaşı’nın Orta Doğu’daki jeopolitik riskleri artırması ve küresel ekonomik faaliyetlere yönelik endişeleri büyütmesiyle bakır fiyatlarında kısa süreli geri çekilmeler yaşandı. Ancak arz tarafındaki sıkıntılar ve talebin güçlü seyretmesi fiyatların yeniden toparlanmasını sağladı.

Savaş sonrası petrol arzına ilişkin yaşanan sorunlar, yenilenebilir enerji yatırımlarına ilgiyi artırdı. Yenilenebilir enerji teknolojilerinde yoğun şekilde kullanılan bakıra yönelik talep de bu gelişmeyle birlikte yükseldi.

Şili’deki üretim kaybı fiyatları destekledi

Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan sorunların kükürt tedarikini olumsuz etkilemesi de bakır piyasasında fiyat artışını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Özellikle Zambiya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki üretim tesislerinde, cevher ayrıştırma sürecinde kullanılan sülfürik asit üretimi için kükürt kritik önem taşıyor.

Dünyanın en büyük bakır üreticisi konumundaki Şili’de üretimin gerilemesi, arz-talep dengesinin talep tarafı lehine bozulmasına neden oldu. Çin’in bakır ithalatındaki güçlü görünüm de küresel talebin canlı kaldığına işaret etti.

Öte yandan ABD merkezli Freeport şirketinin Endonezya’daki Grasberg madeninde yaşanan ıslak cevher problemi nedeniyle üretimin 2027 sonuna kadar tam kapasiteye ulaşamayacağı yönündeki haberler de arz endişelerini artırdı.

Orta Doğu’daki savaşın ardından mart ayında yüzde 6 değer kaybeden bakırın libresi, sonraki dönemde kayıplarını geri aldı. Nisan ayında yüzde 6 yükselen bakır fiyatları, mayısta da artışını sürdürdü. Mayıs ayının son bölümünde yüzde 5’e yakın prim yapan bakırın libresi, 13 Mayıs’ta 6,67 dolarla tarihi zirvesini gördü.

Bakırın libresi, yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 11 kazanç sağladı.