Küresel e-ticaret hacmi 5 trilyon dolar

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF tarafından girişimcilere e-ticaret ve e-ihracat konusunda bilgilendirme yapıldı. Akbank'ın katkısıyla Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) desteğiyle Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, çok sayıda girişimci katıldı.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, programda yaptığı konuşmada, etkinliğe katılımın memnuniyet verici olduğunu belirtti. Denizli ihracatının geçen yıl 4,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, son 3 aydır dünyadaki resesyon etkisiyle düşme eğilimine rağmen yıl başından bu yana yüzde 6 artışı koruduklarını aktaran Memişoğlu, bu seneyi 4,7 milyar dolarla kapatmayı hedeflediklerini bildirdi. Memişoğlu dünyada 5 trilyon dolarlık e-ticaret hacminin bulunduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Bunun 1,5 trilyon doları ülkeler arası yapılan bir ticaret. Bu ülkeler arası e-ticaretten ancak 2 milyar dolar kadar bir pay alabiliyoruz. Yani çok bakir bir alan var bizler için. Önce lokalde, sonra bölgesel, sonra ulusal, en son da enternasyonal bazda düşünmek lazım."

WORLDEF Genel Müdür Yardımcısı Serkan Çakır ise, Denizli'nin önemli tekstil ve sanayi merkezlerinden birisi olduğunu belirtti. WORLDEF olarak 2016 yılından beri e-ticaret ve e ihracatın öneminden bahsettiklerini belirten Çakır, "Milli Eğitim Bakanlığı onaylı tek e-ticaret ve e-ihracat okuluyuz. Eylül ayında Avrupa'nın en büyük e-ticaret etkinliğini yaptık, toplam 21 binden fazla kişiyi ağırladık. Haziran 2023'de İstanbul Fuar Merkezi'nde yine 100 bin kişiden fazla e-ticaret satıcısını ağırlamak istiyoruz" dedi.​​​​​​​

Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci ise e-ticaret hacminin geçen yıl yüzde 116 büyüyerek 348 milyar liraya ulaştığını ifade etti. Özdeğirmenci şöyle konuştu:

"Ülkemizde e-ticaret yapan işletme sayısı 489 bin. Bu rakamı şöyle düşünebilirsiniz aslında. 3,2 milyon Türkiye'de işletme var ve bunların aslında 500 bini yani yaklaşık yüzde 20'ye yakını e-ticaretle ilgileniyor. Bu rakam geçtiğimiz yıl 300 bin seviyesindeydi. Yaklaşık yüzde 20'lik bir artıştan bahsediyoruz. Bu aslında pandeminin e-ticaret sektörünü ne kadar etkilediğini de bize çok net gösteriyor. E-ticaretin genel ticarete oranı yüzde 18, bu hiç azımsanmayacak bir rakam."

Özdeğirmenci, Denizli'nin e-ticaret büyüklüğünde ülke çapında onuncu sırada yer aldığını da kaydetti.

Konferans, alanında başarı sağlayan şirket yöneticilerinin sunumlarıyla devam etti.