Gümüşte sert sıçrama: Ateşkes sonrası 76 doları aştı, hedef 80 dolar mı?

8 Nisan 2026’da ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile şartlı iki haftalık ateşkes ilan etmesi, emtia piyasalarında güçlü bir rahatlama rallisini tetikledi. Gümüş fiyatları gün içinde yüzde 4 ila 6 arasında yükselerek ons başına 76 doların üzerine çıktı. Piyasalar, Hürmüz Boğazı’nda enerji arzına yönelik risklerin azalmasını olumlu fiyatladı.

Ateşkes piyasaları nasıl etkiledi?

Ateşkes kapsamında ABD ve İsrail saldırılarının durması, İran’ın ise tanker geçişine güvence vermesi, küresel enerji krizine dair endişeleri azalttı. Bu gelişme, doların zayıflaması ve tahvil getirilerinin düşmesiyle birleşince gümüş gibi faiz getirisi olmayan varlıklara talebi artırdı. Gümüş, hem güvenli liman hem de sanayi metali özelliği sayesinde yükselişi hızlandırdı.

Uzun vadede yükseliş beklentisi güçleniyor

Uzmanlara göre gümüş fiyatları, devam eden arz açığı ve güçlü endüstriyel talep nedeniyle destek bulmaya devam ediyor. Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araç sektörlerinden gelen talep artışı fiyatları yukarı taşıyor. 2026 yılı için ortalama fiyat beklentisi 81 dolar seviyesinde şekilleniyor.

Kritik seviyeler ve riskler

Teknik analizlerde 78,85 dolar seviyesi önemli direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması halinde fiyatların 83 doların üzerine yönelmesi bekleniyor. Ancak ateşkesin geçici olması, kısa vadede dalgalanmanın devam edeceğine işaret ediyor.