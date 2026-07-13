Gümüşte yön değişiyor mu? Kırılma anı yaklaşıyor

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Gümüş fiyatlarında son günlerde yaşanan hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekerken fiyatların 60 dolar seviyesinin üzerine çıkamaması, yükseliş ivmesinin zayıfladığı yönündeki endişeleri artırdı.

Spot gümüş yaklaşık 58 dolar, vadeli kontratlar ise 60 doların hemen altında işlem görürken gümüşün gramı ise 88 liraya geriledi. Gün içinde 60 dolar seviyesine yaklaşılmasına rağmen kalıcı bir yükseliş sağlayamayan gümüş yüzde 3'den fazla değer kaybederken 60 dolar artık kritik direnç konumu haline geldi.

Gözler şimdi 57 dolar seviyesinde

Doların güçlenmesi, yüksek faiz ortamı ve küresel ekonomiye yönelik belirsizlikler gümüş fiyatları üzerindeki baskıyı artırırken analistler, kısa vadede 57 dolar seviyesini en önemli destek noktası olarak görüyor.

Analistlere göre bu seviyenin korunması halinde gümüşte yatay seyir devam edebilir. Ancak 57 doların altına inilmesi durumunda satış baskısının hızlanabileceği ve fiyatlarda daha belirgin bir geri çekilmenin başlayabileceği değerlendiriliyor.

Yükseliş için kritik şart belli oldu

Piyasadaki görünümün yeniden pozitife dönmesi için gümüşün 60 doların üzerine çıkması ve bu seviyede kalıcılık sağlaması beklenirken, arz tarafındaki sıkışıklık gümüşte yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.

Önümüzdeki işlem günlerinde 60 dolar direncinin aşılıp aşılamayacağı, gümüş fiyatlarının yönünü belirleyecek en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Analistlere göre buseviyenin geçilememesi halinde piyasanın yeniden 57 dolar desteğini test etme ihtimali güç kazanabilir.