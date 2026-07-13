Hürmüz gerilimi piyasaların hesabını değiştirdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Brent petrol yüzde 4,1 yükselerek 79,11 dolara çıkarken Güney Kore borsası yüzde 5,4 düştü. Enerji fiyatlarının enflasyonu yeniden hızlandıracağı beklentisi dolar ve tahvil faizlerini yukarı taşıdı.

Brent petrol, 13 Temmuz Pazartesi günü Asya işlemlerinde yüzde 4,1 yükselerek varil başına 79,11 dolara çıktı. ABD tipi WTI petrol de yüzde 4,1 artışla 74,37 dolara yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki hareket, ABD ve İran’ın hafta sonunda karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlemesinin ardından hızlandı. İran, küresel petrol ticaretinin en önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını açıkladı.

ABD’li yetkililer son 24 saat içinde yaklaşık 20 geminin boğazdan geçişine eşlik edildiğini bildirdi. Buna karşılık gemi takip verileri bölgedeki trafiğin sınırlı kaldığını gösterdi. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden taşınıyor.

Asya borsalarında satış derinleşti

Enerji fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyonu besleyebileceği endişesi Asya borsalarında satışları artırdı. Japonya’da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,6, Japonya dışındaki Asya Pasifik hisselerini izleyen MSCI endeksi yüzde 0,9 geriledi.

En sert hareket Güney Kore’de görüldü. KOSPI Endeksi, yarı iletken hisselerindeki kaldıraçlı işlemlerin çözülmesinin de etkisiyle yüzde 5,4 düştü. Endeks önceki haftayı da yaklaşık yüzde 8 kayıpla tamamlamıştı.

Satış baskısı Asya ile sınırlı kalmadı. S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,4, Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,9 geriledi. Avrupa’da Euro Stoxx 50 ve DAX vadeli endeksleri yüzde 0,6, FTSE vadeli endeksi yüzde 0,1 düştü.

Dolar ve faizler yükseldi

Petrol fiyatlarındaki artışın merkez bankalarının enflasyonla mücadelesini zorlaştırabileceği beklentisi dolara ve ABD tahvil faizlerine alım getirdi. ABD’nin iki yıllık tahvil faizi yüzde 4,2393 ile 2025 yılının başından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Dolar endeksi 101,07 seviyesinde tutunurken dolar, Japon yeni karşısında yüzde 0,1 yükselerek 161,92’ye çıktı. Euro yüzde 0,1 düşüşle 1,1403 dolara, İngiliz sterlini ise yüzde 0,1 kayıpla 1,3383 dolara geriledi.

Avustralya doları yüzde 0,1 düşüşle 0,6942 ABD dolarına, Yeni Zelanda doları da yüzde 0,1 kayıpla 0,5757 ABD dolarına indi. Enerji ithalatına bağımlı ekonomilerin petrol fiyatlarındaki yükselişe karşı daha kırılgan kalabileceği beklentisi döviz piyasasındaki ayrışmayı güçlendirdi.

Fed beklentisi sertleşti

Vadeli işlem piyasalarında ABD Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar iki veya daha fazla faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 52,1’e yükseldi. Bu oran cuma günü yüzde 47,6 seviyesinde bulunuyordu.

Piyasa fiyatlamaları yıl sonuna kadar toplam 39 baz puanlık parasal sıkılaşmaya işaret etti. Petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi, önceki aylarda enerji maliyetlerinde görülen gerilemenin enflasyon üzerindeki olumlu etkisinin tersine dönebileceği beklentisini artırdı.

Yükselen faizler, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde de baskı oluşturdu. Altın yüzde 1,1 düşüşle 4 bin 76 dolara gerilerken Bitcoin yüzde 0,6 kayıpla 63 bin 770 dolar, Ethereum yüzde 1,1 düşüşle 1.801 dolar civarında işlem gördü.

Gözler ABD verilerinde

Piyasalarda 14 Temmuz Salı günü açıklanacak ABD haziran ayı tüketici enflasyonu ile 15 Temmuz Çarşamba günü yayımlanacak üretici enflasyonu verileri izlenecek. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Temsilciler Meclisi ve Senato’daki sunumları da faiz beklentileri açısından önem taşıyor.

Türkiye piyasaları açısından petrol ve doların aynı anda yükselmesi iki ayrı kanaldan takip edilecek. Enerji maliyetlerindeki artış enflasyon ve dış ticaret dengesi, küresel tahvil faizlerindeki yükseliş ise yabancı yatırımcıların gelişmekte olan ülke varlıklarına yaklaşımı üzerinde etkili olabilir.

Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği, Brent petrolün 80 dolar eşiğine yaklaşımı ve ABD enflasyon verileri haftanın geri kalanında küresel piyasalardaki yönün belirlenmesinde öne çıkacak.