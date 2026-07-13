SK Hynix hisseleri Nasdaq arzı sonrası sert düştü

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SK Hynix’in Nasdaq’taki ilk işlem gününde yüzde 12,8 yükselen depo sertifikalarının ardından şirket hisseleri Seul’de yüzde 8,2’ye kadar düştü. Satışta kâr realizasyonu, ikinci çeyrek bilançosu ve HBM4 sevkiyatlarına ilişkin endişeler etkili oldu.

Yapay zekâ sistemlerinde kullanılan gelişmiş bellek çiplerinin önde gelen üreticilerinden SK Hynix’in hisseleri haftaya sert kayıpla başladı.

Şirketin Güney Kore’de işlem gören hisseleri, 13 Temmuz Pazartesi günü Seul’deki erken işlemlerde yüzde 8,2’ye kadar geriledi. Kayıp, SK Hynix’in ABD’de gerçekleştirdiği güçlü Nasdaq açılışının hemen ardından geldi.

Seul’de kayıp yüzde 8,2’ye ulaştı

SK Hynix hisselerindeki satış, Güney Kore piyasalarının genelindeki olumsuz görünümden daha sert gerçekleşti. Aynı saatlerde ülkenin gösterge endeksi KOSPI yüzde 2,8 geriledi.

Şirket hisselerindeki düşüşte, ABD’deki depo sertifikası satışının tamamlanmasının ardından yatırımcıların kârlarını nakde çevirmesi etkili oldu.

Bilanço döneminin yaklaşması ve yapay zekâ bellek çiplerindeki büyümenin hızına ilişkin soru işaretleri de satış baskısını artırdı.

Nasdaq’ta ilk gün yüzde 12,8 prim yaptı

SK Hynix, ABD’de gerçekleştirdiği Amerikan depo sertifikası satışından 26,5 milyar doların üzerinde kaynak sağladı. Depo sertifikalarının satış fiyatı 149 dolar olarak belirlendi.

Nasdaq’ta 170 dolardan işleme başlayan sertifikalar, halka arz fiyatının yüzde 14 üzerine çıktı. İlk işlem günü ise yüzde 12,8 yükselişle tamamlandı.

Satışa sunulan miktarın yedi katından fazla talep gelirken işlem, ABD piyasalarında gerçekleştirilen en büyük pay satışlarından biri oldu. Her 10 depo sertifikası, SK Hynix’in Güney Kore’de işlem gören bir adi hissesini temsil ediyor.

Kâr satışına bilanço endişesi eklendi

Nasdaq’taki güçlü başlangıca rağmen yatırımcıların odağı kısa sürede şirketin ikinci çeyrek sonuçlarına çevrildi.

Piyasa uzmanları, ABD’deki kotasyonun tamamlanmasının ardından başlayan kâr satışlarının yanı sıra şirketin ikinci çeyrek performansına yönelik beklentilerin de daha temkinli hale geldiğine işaret etti.

Geleneksel DRAM çiplerinin fiyatlarında yaşanan yükseliş de SK Hynix açısından rakipleri kadar güçlü bir avantaj oluşturmayabilir. Şirketin gelir yapısında yüksek bant genişlikli bellek çiplerinin payı, Samsung Electronics’e göre daha yüksek bulunuyor.

Bu nedenle geleneksel bellek fiyatlarındaki artıştan Samsung’un daha fazla yararlanabileceği değerlendiriliyor.

HBM4 sevkiyatları beklentiyi karşılamadı

Satış baskısında öne çıkan diğer başlık, SK Hynix’in yeni nesil HBM4 çiplerinin sevkiyatları oldu.

Yatırımcılar, HBM4 sevkiyatlarının ikinci çeyrekten itibaren belirgin biçimde hızlanmasını bekliyordu. Ancak sevkiyatlardaki artışın henüz beklenen ölçekte gerçekleşmediğine yönelik değerlendirmeler, kâr tahminlerinin aşağı yönlü gözden geçirilmesine yol açtı.

HBM çipleri, yapay zekâ uygulamalarında kullanılan grafik işlemcilerin büyük miktarda veriyi daha hızlı işlemesine yardımcı oluyor. SK Hynix’in ürünleri Nvidia ve Google gibi şirketlerin yapay zekâ sistemlerinde kullanılıyor.

Yapay zekâ belleğinde liderliğini koruyor

SK Hynix, yılın ilk çeyreğinde gelir bazında küresel HBM pazarının yüzde 58’ini kontrol etti. Samsung Electronics ve ABD merkezli Micron Technology’nin payları ise yüzde 21’er seviyesinde kaldı.

Şirketin pazardaki lider konumu, Nasdaq’taki pay satışına gösterilen yüksek talebin temel nedenleri arasında yer aldı.

Buna karşılık Seul’de yaşanan sert düşüş, yapay zekâ bağlantılı hisselerde yüksek değerlemelerin ve güçlü beklentilerin yatırımcıları kısa vadeli gelişmelere karşı daha hassas hale getirdiğini gösterdi.

SK Hynix’in açıklayacağı ikinci çeyrek sonuçları, HBM4 sevkiyatlarının seyri ve yapay zekâ yatırımlarındaki büyüme hızı, hisselerin yönü açısından yakından izlenecek.