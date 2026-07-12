28 mağazasını kapatan markanın satışları patladı!

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Alışveriş merkezlerinin eski cazibesini kaybettiği düşünülse de perakende sektöründen gelen son veriler farklı bir tablo ortaya işaret ediyor. Büyük markalar AVM'lerden tamamen çekilmek yerine düşük performanslı mağazalarını kapatarak daha verimli ama daha sınırlı mağazlara geçiyor.

ABD merkezli giyim perakendecisi Tilly's de son iki yılda 28 mağazasını kapatırken buna rağmen satışlarını ve kârlılığını artırmayı başardı.

Mağazalar kapandı, satışlar patladı

Tilly's, 2026'ın ilk çeyreğinde net satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 artırarak 124,7 milyon dolara çıkardı.

Fiziksel mağaza satışları yüzde 12,1 artarken, e-ticaret gelirleri yüzde 30,9 yükseldi. Şirketin net zararı ise 22,2 milyon dolardan 8 milyon dolara kadar geriledi.

Şirket son iki yılda mağaza sayısını 248'den 220'ye düşürürerek kira ve operasyon maliyetlerini azaltırken bunun da kâr marjlarını önemli ölçüde iyileştirdiğini açıkladı.

Sadece Tilly's değil

Michael Kors, Vera Bradley ve Fossil gibi büyük markalar da benzer bir stratejiyle yeterli müşteri çekemeyen mağazaları kapatarak kaynaklarını daha güçlü lokasyonlara yönlendiriyor.

Haziran 2026 verilerine göre açık alanı olan AVM'lere ziyaretler yıllık bazda yüzde 5,7, kapalı AVM'lere ziyaretler ise yüzde 1,9 artsa da ziyaretçi trafiği özellikle üst segment alışveriş merkezlerinde yoğunlaşıyor.

Tüketiciler artık daha kısa süreli ve planlı alışveriş yaparken perakendeciler de daha fazla mağaza açmak yerine doğru lokasyonda daha verimli mağazalarla büyümeyi tercih ediyor.