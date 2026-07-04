Büyük heveslerle kurulan 10 yıllık mağaza kapanıyor

Hawaii'nin en yoğun alışveriş bölgelerinden Waikiki'de hizmet veren Nordstrom Rack mağazası, 27 Temmuz itibarıyla faaliyetlerine son verecek. Hyatt Centric Waikiki Beach içerisinde bulunan ve 2016 yılında açılan mağaza, indirimli giyim, ayakkabı ve aksesuar seçenekleriyle hem turistlerin hem de yerel halkın sık tercih ettiği alışveriş noktalarından biri olarak öne çıkıyordu.

34 çalışanı etkileyecek

Şirket tarafından yapılan resmi bildirim kapsamında mağazanın kapanışından 34 çalışan etkilenecek. Nordstrom, bazı çalışanlara diğer mağazalarında görev alma fırsatı sunacağını açıklarken, kaç kişinin başka şubelere transfer edileceği konusunda henüz net bir bilgi paylaşmadı.

Şirket ayrıca çalışanlara yasal bildirim sürecinin eksiksiz şekilde uygulandığını duyurdu.

Kapanış nedeni açıklanmadı

Nordstrom, Waikiki mağazasının neden kapatıldığına ilişkin herhangi bir gerekçe paylaşmadı. Kapanışın ardından Hawaii'de yalnızca Ward Village Shops'taki Nordstrom Rack mağazası hizmet vermeye devam edecek. Ala Moana Center'daki tam kapsamlı Nordstrom mağazasında ise faaliyetler sürecek.

Müşteriler karara tepki gösterdi

Kapanış haberi sosyal medyada mağazanın müdavimleri tarafından üzüntüyle karşılandı. Pek çok kullanıcı, Waikiki'deki en önemli alışveriş noktalarından birinin kapanmasının bölge için kayıp olduğunu belirtti. Bazı müşteriler ise mağazanın kaliteli ürünleri ve düzenlediği indirim kampanyaları nedeniyle vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Perakende sektöründeki daralma sürüyor

Nordstrom'un aldığı karar, artan işletme maliyetleri, tüketici alışkanlıklarının değişmesi ve e-ticaret rekabetinin fiziksel mağazalar üzerindeki baskısının sürdüğü bir dönemde geldi.

Şirket daha önce de San Francisco'daki mağazasını kapatmıştı. Öte yandan perakende sektöründe mağaza kapanışları hız kesmiyor. Macy's bu yıl düşük performans gösteren 14 mağazasını kapatma kararı alırken, lüks perakende zinciri Saks Global Group da iflas başvurusunda bulundu.

Paylaşılan sektör verilerine göre, 2025 yılında ABD genelinde 8 bin 234 mağaza kalıcı olarak faaliyetlerine son verdi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 12 artış göstererek şimdiye kadar kaydedilen en yüksek mağaza kapanışı olarak kayıtlara geçti.