Ünlü Akdeniz restoranı iflasın eşiğinde: Çok sayıda şubesini kapatıyor

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Akdeniz mutfağı, ABD'de milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaşan en popüler restoran segmentlerinden biri olmaya devam ederken, sektördeki mali baskılar bazı işletmeleri iflas korumasına yönlendiriyor.

San Diego'da faaliyet gösteren Lübnan mutfağı restoranı Zytoun Gourmet Mediterranean, 19 Haziran'da ABD Kaliforniya Güney Bölgesi İflas Mahkemesi'ne Chapter 11 (iflas koruması) başvurusunda bulundu.

2022 yılında hizmet vermeye başlamıştı

Falafel, kebap, şavurma ve humus gibi geleneksel Lübnan lezzetlerini daha modern bir konseptte sunan restoran, 2022 yılında San Diego'nun Seaport Village bölgesinde kapılarını açmıştı.

İşletmenin sahibi Hamdi Abukhalaf, 1994 yılında kurduğu Aladdin Mediterranean Restaurant'ın ardından Zytoun markasını hayata geçirmişti. Ailesi, her iki restoranın da işletmesini sürdürüyor.

Borç 1 milyon doları aştı

Mahkemeye sunulan belgelere göre Zytoun'un varlıklarının değeri 100 bin ila 500 bin dolar arasında gösterilirken, yükümlülüklerinin 1 milyon doların üzerinde olduğu belirtildi. Restoranın 50'den az alacaklıya borcu bulunduğu kaydedildi.

Şirketin avukatlığını S.E. Cowen Law'dan Steven E. Cowen üstlenirken, restoran yönetimi iflas başvurusuna ilişkin sosyal medya hesaplarından herhangi bir açıklama yapmadı.

Faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor

İflas başvurusunda işletmenin mali yapısını yeniden düzenleyerek faaliyetlerini kesintisiz sürdürmeyi hedeflediği ifade edildi.

Google'daki kullanıcı değerlendirmelerinde 5 üzerinden 4,5 puan alan restoran, özellikle Akdeniz mutfağı ve deniz manzarasıyla bölgenin sevilen mekanları arasında gösteriliyor.

Akdeniz restoranlarında iflas dalgası

Zytoun, 2026 yılında Kaliforniya'da iflas korumasına başvuran tek Akdeniz restoranı olmadı.

Mart ayında Sacramento'daki King's Mediterranean Food da iflas korumasına başvururken, ocak ayında Yalla Mediterranean zincirinin bağlı olduğu Fat Brands yeniden yapılandırma süreci kapsamında Kaliforniya'daki performansı düşük beş şubesini kapatma kararı aldı.

Şirket, bu adımla aylık yaklaşık 492 bin dolarlık kira yükünden kurtulmayı hedefledi. Fat Brands bünyesinde ayrıca Fatburger, Round Table Pizza ve Twin Peaks gibi restoran zincirleri de bulunuyor.