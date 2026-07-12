PLASFED: Depozito sistemi ekonomiye 30 milyar lira kazandıracak

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Türkiye genelinde uygulamaya alınan Depozito Yönetim Sistemi (DYS), ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm sanayisine yüksek kaliteli ikincil hammadde kazandırılması hedefiyle devreye alındı.

Sistem kapsamında üzerinde DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları depozitolu olarak piyasaya sunulurken, tüketiciler boş ambalajlarını depozito iade makineleri veya yetkili toplama noktalarına teslim ederek depozito bedellerini geri alabiliyor.

"Her çöpe atılan ambalaj ekonomik kayıptır"

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, Depozito Yönetim Sistemi'nin geri dönüşüm sektörü açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, geri dönüştürülebilir ambalajların artık atık değil stratejik bir hammadde olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Karadeniz, "Bugün çöpe attığımız her geri dönüştürülebilir ambalaj aslında ülkemizin kaybettiği ekonomik değerdir. Artık atığımızı değil, hammaddemizi toplamak zorundayız" dedi.

Yılda 25 milyar ambalaj ekonomiye dönecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hedeflerine göre sistem tam kapasiteyle çalıştığında yılda yaklaşık 25 milyar adet ambalaj yeniden ekonomiye kazandırılacak ve yaklaşık 30 milyar liralık doğrudan ekonomik tasarruf sağlanacak.

PLASFED'e göre ise bu rakam, sistemin sağlayacağı toplam ekonomik faydanın yalnızca görünen kısmını oluşturuyor. Federasyon, yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş hammaddenin yeniden üretime kazandırılmasıyla üretim maliyetlerinin düşeceğini, enerji ve doğal kaynak kullanımında tasarruf sağlanacağını ve ithal hammaddeye bağımlılığın azalacağını belirtiyor.

"İthal hammadde ihtiyacını azaltacak"

Karadeniz, özellikle PET içecek ambalajlarının daha temiz ve ayrıştırılmış şekilde toplanmasının geri dönüştürülmüş hammaddenin kalitesini artıracağını ifade etti.

Bunun üretimde geri dönüştürülmüş hammadde kullanımını artıracağını kaydeden Karadeniz, sistemin Türkiye'nin geri dönüşüm sanayisinin rekabet gücünü destekleyeceğini söyledi.

KAS ve DYS birlikte çalışacak

PLASFED, Depozito Yönetim Sistemi'nin tek başına yeterli olmayacağını, Kaynağında Ayrıştırma Sistemi'nin (KAS) yaygınlaşmasının da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Karadeniz, evlerde ve iş yerlerinde geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılmasıyla birlikte Depozito Yönetim Sistemi'nin etkinliğinin artacağını belirterek, iki sistemin birlikte çalışmasının geri dönüştürülebilir atıkları yüksek katma değerli ekonomik kaynaklara dönüştüreceğini ifade etti.