Mercuria: Bakırda rekor fiyatlar henüz görülmedi

2026 yılında bakır konsantresinde 500 bin tonluk arz açığı öngörülüyor.

Mercuria’nın değerlendirmesine göre 2026 yılında bakır konsantresi piyasasında yaklaşık 500 bin tonluk arz açığı oluşacak. Söz konusu açık, küresel arz-talep dengesini bozarak fiyatları yukarı yönlü baskılayan temel unsur olacak.

Buna karşın şirket, bakır katot piyasasının 2025’te daha dengeli bir görünüm sunacağını belirtti.

Konsantre tarafındaki olası arz açığı ile katot segmentindeki nispi denge, bakır piyasasında farklılaşan dinamiklere işaret ediyor.

Mercuria, küresel enerji dönüşümü ve madencilik yatırımlarındaki gecikmelerin bakır üzerindeki stratejik baskıyı artırmaya devam edeceğini, bu nedenle rekor seviyelerin “kaçınılmaz” olduğunu vurguladı.