18 yıl sonra endeksten çıkarılıyor! Spor devinin hisselerinde tarihi düşüş

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Dünyanın en büyük spor giyim şirketlerinden Nike, borsada yaşadığı sert değer kaybının ardından önemli bir dönüm noktasına geldi. Wall Street’in önde gelen büyük şirketlerini takip eden S&P 100 endeksinde 18 yıldır yer alan Nike için bu dönem 21 Eylül’de sona erecek.

Nike hisseleri 12 yılın en düşük seviyesine geriledi

Yahoo verilerine göre Nike hisseleri cuma gününü 38,40 dolardan tamamladı. Bu seviye, şirket hisselerinin son 12 yıldaki en düşük düzeyi olarak kayıtlara geçti.

Nike hisseleri yalnızca bir yılda değerinin yaklaşık yarısını kaybetti. Beş yıllık dönemdeki değer kaybı ise yaklaşık yüzde 76’ya ulaştı.

Nike’ın piyasa değeri 264 milyar dolardan 57 milyar dolara düştü

Hisse fiyatındaki gerilemeye Nike’ın piyasa değerindeki büyük kayıp da eşlik etti.

Nike’ın piyasa değeri 2021 yılının sonunda yaklaşık 264 milyar dolar seviyesindeyken, bugün yaklaşık 57 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Bu rakamlara göre şirketin piyasa değerinde 2021 sonundan bu yana yaklaşık 207 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı.

Nike 21 Eylül’de S&P 100’den çıkarılacak

Yaşanan gelişmelerin ardından Nike’ın S&P 100’deki 18 yıllık dönemi de sona eriyor.

Şirket, 21 Eylül 2026 tarihinde S&P 100 endeksinden çıkarılacak. Nike’ın endeksteki yerini dört teknoloji şirketinin alacağı belirtildi.

Böylece Nike, hisselerinin son 12 yılın en düşük seviyesine gerilediği ve piyasa değerinin yaklaşık 57 milyar dolara düştüğü bir dönemde, 18 yıl sonra S&P 100 endeksinin dışında kalacak.