3 banka toplam 95 şubesini kapatma kararı aldı

İngiltere’de şube kapanış dalgası hız kesmeden sürüyor. Lloyds Banking Group, Lloyds Bank, Halifax ve Bank of Scotland markalarına ait 95 şubenin Mayıs 2026 ile Mart 2027 arasında kapatılacağını duyurdu. Kararın arkasında ise dijital bankacılığa yönelen müşteri tercihlerinin etkili olduğu belirtiliyor.

Yeni plana göre, 53 Lloyds Bank, 31 Halifax, 11 Bank of Scotland şubesi faaliyetlerini sonlandıracak.

Böylece Lloyds’un son dönemde açıkladığı kapanış sayısı daha da artmış oldu. Grup hâlihazırda Ekim ayına kadar 49 şubeyi daha kapatmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl da 136 kapanış duyurulmuştu.

Tüm bu sürecin tamamlanmasının ardından Lloyds Banking Group’un ülkede 610 şubesi kalacak.

Yerine bankacılık merkezleri geliyor

Nakit erişimini sürdürebilmek amacıyla Link ağı, 15 yeni noktada “bankacılık merkezi” kurulacağını doğruladı.

Bu merkezlerde farklı bankaların personeli belirli günlerde hizmet vererek; para yatırma ve çekme, fatura ödeme, temel bankacılık işlemleri gibi hizmetler sunacak.

Ayrıca bazı bölgelerde para yatırma hizmet noktaları kurulması veya topluluk bankacılarının görevlendirilmesi de planlanıyor.

“Müşteriler esneklik istiyor”

Lloyds Banking Group sözcüsü yaptığı açıklamada, müşterilerin paralarını yönetme konusunda daha fazla esneklik istediğini belirtti.

Bankanın mobil uygulamalar, 7/24 mesajlaşma hizmeti, PayPoint ağı ve topluluk bankacıları aracılığıyla farklı kanallardan hizmet sunduğu vurgulandı.

Grup daha önce yaptığı açıklamalarda, şube kapanışlarının ana nedeninin çevrim içi ve mobil bankacılığa geçiş olduğunu belirtmişti.