ABD kaynaklı haber akışı risk iştahını artırdı
Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada Fed'in faiz artırımları konusunda sabırlı olabileceğini tekrarlarken; Pekin'de gerçekleştirilen ticaret müzakerelerinin ardından Washington'da üst düzey temasların olabileceği ifade edildi. Bu gelişmelerle Asya piyasaları prim yaptı.
Asya borsaları Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in faiz oranlarını artırma konusunda sabırlı olacağını tekrarlamasının ve Washington ile Pekin arasında üst düzey ticaret görüşmeleri düzenlenebileceği haberlerinin ardından beş haftanın zirvesine yükseldi.
Fed'in para politikasını gevşetme yönlü açıklamasının doları baskılamaya devam etmesiyle, yuan beş aydan uzun sürenin zirvesine yükselirken, 2005'ten bu yana en büyük haftalık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor.
Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.2 artışla 6 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.7 yükseldi.
ABD'de üst düzey ticaret görüşmesi
ABD ve Çinli yetkililer ABD'nin talepleri üzerinde durdukları orta düzeyli görüşmeler yaptıktan sonra daha üst düzey görüşme düzenlemelerine yönelik çalışıyorlar.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin Başbakan Yardımcısı Liu'nun ocak ayının ilerleyen günlerinde ticaret görüşmeleri için "büyük olasılıkla" Washington'u ziyaret edeceğini söyledi.
Powell sonrası dolar geriledi
Dolar, yatırımcıların Fed'in bu yıl para politikasını sıkılaştırma döngüsünü durdurabileceğine giderek daha fazla inanmalarıyla, başlıca para birimleri karşısında geriledi.
Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in enflasyondaki istikrar göz önüne alındığında para politikası konusunda sabırlı olabileceğini belirtti. Piyasalar şimdi Fed'in bu yıl daha fazla faiz artırımı yapmamasını fiyatlıyor.
Ayrıca Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida da, Fed'in faiz artırımları oranları konusunda sabırlı kalma konusundaki istekliliğinin altını çizerek para politikasını gevşetme yanlısı yaklaşım gösterdi.
Dolar endeksi yüzde 0.17 düşüşle 95.37'ye geriledi.
Kaynak: Reuters