Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten borsa soruşturması açıklaması

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Sermaye piyasalarındaki olağan dışı işlemler ve sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyon iddialarına yönelik adli süreçler genişliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre son olarak ağustos ayında Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yeni bir başvuru yapıldı.

Adli makamların tespit ve talepleri doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda SPK, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheli işlemleri yakından takip ettiğini ve Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazıldığını bildirdi.

Soruşturma kapsamında fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

246 sosyal medya hesabına erişim engeli

Gürlek, haksız kazanç sağlayan kişi ve yapılara karşı adli işlemlerin sürdürüldüğünü belirtti. Adli süreçlerde piyasanın sağlıklı işleyişinin ve yatırımcıların haklarının gözetildiğini de ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan ayrı bir soruşturmada ise yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yaptığı belirtilen 246 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı.