Altın fiyatları düşüş eğiliminde

16 Ocak 2019

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 225 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 225,3 liradan tamamladı.

Bugüne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 225 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 371 lira, Cumhuriyet altını da 1.515 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 1.291,25 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar kurunun gerilemesinin altının gram fiyatının dar bant aralığında işlemler gerçekleştirmesine neden olduğunu belirterek, "Teknik olarak gram altın 227 liranın üzerinde kalıcı olamazsa, 217-227 lira bant aralığı geçerliliğini korumuş olur. Ancak 227 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirebilirse yükselişler, 232 liraya kadar devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararının yatırımcılar tarafından takip edileceğini ifade ederek, TCMB'nin faiz kararının döviz kurları ve altının gram fiyatının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Kaynak: AA