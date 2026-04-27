Arf Bio Yenilenebilir Enerji satışlarını katladı

Borsa İstanbul bünyesinde enerji sektörünün dikkat çeken oyuncularından biri olan Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (ARFYE), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla hasılat kaleminde devasa bir sıçrama gerçekleştiren şirket, operasyonel kârlılık noktasında da zarar bölgesinden artıya geçmeyi başardı.

Hasılat ve operasyonel verimlilikte ARFYE rüzgarı

Şirketin satış gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 14 kat artarak 211 milyon TL seviyesine ulaştı. 2025 yılının ilk üç ayında brüt zarar açıklayan Arf Bio Yenilenebilir Enerji, bu dönemde maliyet yönetimini optimize ederek 45,6 milyon TL brüt kâr elde etti. Satış maliyetlerindeki artışın, hasılat artış hızının gerisinde kalması, şirketin operasyonel verimlilik tarafında vites yükselttiğini gösteriyor.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji için bir diğer kritik eşik ise esas faaliyet kârı oldu. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 24,5 milyon TL esas faaliyet zararı yazan şirket, 2026’nın aynı döneminde 7,5 milyon TL kâr elde ederek operasyonel döngüsünü pozitife çevirdi. Bu durum, enerji üretim kapasitesinin ve satış stratejilerinin karşılık bulduğuna işaret ediyor.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji finansal yapısını nasıl güçlendirdi

Net kârlılık tarafında da tablonun rengi değişti. Geçen yıl 67 milyon TL seviyesinde gerçekleşen net dönem zararı, bu yılın ilk çeyreğinde 8,3 milyon TL net kâra dönüştü. Cari dönemde net finansman gelirlerinin 21,6 milyon TL’ye ulaşması, şirketin kârlılık rakamını destekleyen önemli unsurlardan biri oldu.. Borsa İstanbul yatırımcıları için kâra geçiş sinyali pozitif bir mesaj verse de sürdürülebilir kârlılık için finansman yükünün dengelenmesi önem arz ediyor.

Özkaynaklar tarafında ise çarpıcı bir büyüme gözleniyor. 2025 yılı sonunda 1,33 milyar TL olan özkaynaklar, yapılan sermaye artırımının da etkisiyle 2 milyar TL sınırını aşarak 2,06 milyar TL’ye yükseldi. Arf Bio Yenilenebilir Enerji bünyesinde gerçekleşen bu özkaynak artışı, şirketin finansal yapısının güçlendiğini ve borçlanma kapasitesinin arttığını teyit ediyor.

Likidite yönetimi ve nakit akışındaki değişim

Dönen varlıklar kalemi 1,31 milyar TL’ye yükselmiş olsa da nakit ve nakit benzerlerindeki sert düşüş analiz edilmesi gereken bir diğer başlık. Dönem başında 542 milyon TL olan nakit varlıklar, Mart sonu itibarıyla 256 milyon TL seviyesine geriledi. Finansal yatırımlara ayrılan 534 milyon TL’lik kaynak ve ticari alacaklardaki artış, likiditenin farklı alanlara kaydığını gösteriyor.

Şirketin net borç yükü ve kısa vadeli yükümlülüklerindeki azalma ise risk iştahını dengeleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Toplam yükümlülüklerin 754 milyon TL’den 617 milyon TL’ye gerilemiş olması, Arf Bio Yenilenebilir Enerji yönetiminin borç ödeme takvimine sadık kaldığını ve kaldıraç oranını iyileştirdiğini gösteriyor. Borsa İstanbul endeksindeki volatiliteye rağmen şirketin bu borç azaltma stratejisi, finansal dayanıklılık açısından kritik bir puan olarak kaydedildi.