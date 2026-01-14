Arz endişesi fiyatları alevlendirdi! Bakır ve kalay rekora koştu

Küresel emtia piyasalarında bakır ve kalay fiyatları, arz tarafına ilişkin artan endişelerin etkisiyle yeni rekor seviyelere yükseldi.

Doların güçlü seyrine rağmen jeopolitik riskler ve ABD'nin olası ticaret tarifelerine yönelik beklentiler, metal fiyatlarındaki yükselişi destekleyen başlıca unsurlar olarak öne çıktı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakırın ton fiyatı yüzde 1,68 artışla 104 bin 970 yuana çıkarak tarihi zirvesini gördü. Londra Metal Borsası'nda (LME) ise bakır yüzde 1,66 yükselişle 13 bin 382 dolar seviyesinde işlem gördü; fiyatlar gün içinde 13 bin 400 dolarlık rekor seviyeyi test etti.

Kalay fiyatlarında da sert yükselişler kaydedildi. Şanghay'da kalay yüzde 8 artışla 413 bin 170 yuana çıkarken, Londra'da kalay fiyatı yüzde 5'in üzerinde yükselerek 52 bin 495 dolara ulaştı.

Diğer baz metaller de yükselişte

Diğer baz metallerde de yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Aynı dönemde Şanghay'da alüminyum, nikel, kurşun ve çinko değer kazanırken, Londra piyasasında da benzer bir yükseliş eğilimi izlendi. Alüminyum yüzde 1,12, nikel yüzde 1,47, kurşun yüzde 0,2 ve çinko yüzde 1,05 yükselirken, LME'de alüminyum yüzde 0,75, nikel yüzde 1,83, kurşun yüzde 0,15 ve çinko yüzde 1,23 değer kazandı.

Uzmanlar, fiyat artışlarında arz endişeleri, jeopolitik gelişmeler ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin etkili olduğunu belirtiyor.