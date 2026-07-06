Asya borsaları haftaya dalgalı bir seyirle başladı

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Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde, teknoloji şirketlerinin değerlemelerine ilişkin endişeler ve tedarik hatlarındaki gelişmelerle dalgalı bir seyir izliyor. Teknoloji hisselerinde toparlanma çabası sürerken, bilanço sezonu öncesinde bölge genelinde temkinli bir bekleyiş öne çıkıyor.

ABD makroekonomik verilerinin ardından piyasalar perşembe günü güçlü bir sıçrama kaydetmişti. Haziran ayındaki zorlu sürecin ardından gelen ABD istihdam verisi, yatırımcıların faiz artırımına yönelik endişelerini hafifletti. Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh liderliğindeki bankanın faiz politikasına ilişkin beklentiler, piyasa fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ediyor. Seul öncülüğünde yükselen Asya borsaları, haftanın ilk gününde teknoloji hisselerindeki sert fiyat hareketleriyle yön değiştirdi.

Hon Hai satış rakamları ve SK Hynix halka arzı Asya borsalarının odağında

Piyasa katılımcıları, yapay zeka yatırımlarından elde edilecek getirilere odaklanıyor. Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft yıl içinde sektör için 725 milyar doların üzerinde kaynak ayırdı. Bu yüksek ölçekli yatırımların ardından yatırımcılar, şirketlerin karlılık oranlarını yakından izliyor. Asya borsaları, yapay zeka alanındaki harcamaların şirket bilançolarına nasıl yansıyacağını görmeyi bekliyor.

Taipei merkezli Hon Hai, nisan-haziran döneminde satışlarının beklentileri aşan bir artış kaydettiğini bildirdi. Foxconn adıyla da bilinen şirket, gelecek döneme ilişkin büyüme beklentisini korudu. Düşük kar marjlı akıllı telefon montajının ötesine geçen Hon Hai, Nvidia için yapay zeka sunucuları üretiyor. Şirket aynı zamanda elektrikli araçlar ve robotik alanlarında da faaliyet gösteriyor.

Hon Hai hisseleri Taipei piyasasında yüzde 6’nın üzerinde değer kazandı. Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix ise cuma günü 29 milyar dolarlık halka arz işlemiyle Wall Street’te işlem görmeye hazırlanıyor. Bilanço sezonunun başlamasıyla yatırımcılar, teknoloji devlerinin yatırım planlarını ve karlılık görünümünü fiyatlamaya hazırlanıyor. Asya borsalarında çip endüstrisine yönelik yüksek hacimli işlemler yakından takip ediliyor.

Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı hattındaki akışla geriledi





Enerji piyasasında ham petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı üzerinden geçen tanker sayısındaki artışla geriledi. ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerine yönelik iyimserlik de enerji maliyetleri üzerindeki baskıyı sınırlıyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen analistler, maliyet baskılarının tamamen ortadan kalkmadığı konusunda piyasaları uyarıyor. Asya borsaları enerji piyasasındaki hareketliliği doğrudan fiyatlıyor.

SPI Asset Management stratejisti Stephen Innes, enerji fiyatlarındaki düşüşün ekonomiye yansımasının zaman alacağını vurguladı. Innes, ham petrol fiyatlarındaki hareketlerin sırasıyla navlun, taşımacılık, tüketici güveni, şirket kar marjları ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olacağını belirtti. Enflasyon görünümünün ardından ise merkez bankalarının politika tepkisinin devreye gireceğini hatırlattı.

Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli geçiş yapan birkaç tankerin kısa vadeli panik primini hafiflettiğini belirten stratejist, küresel ekonomideki maliyet baskılarının anında ortadan kalkmadığını ifade etti. Asya borsaları, emtia fiyatlarındaki dengelenme sürecini yakından izliyor.

Enerji maliyetleri küresel enflasyon görünümünü yüksek tutuyor

Bank J. Safra Sarasin Başekonomisti Dr. Karsten Junius, petrol ihracatının savaş öncesi seviyelerin hala oldukça altında kaldığını belirtti. Junius, tedarik darboğazlarının devam edeceğini öngördü. Stratejik ve ticari rezervleri yeniden oluşturma çabalarının piyasadaki genel talebi destekleyeceğini ifade etti. Asya borsalarında yatırımcılar, enerji maliyetlerinin enflasyonist etkilerini hesaplıyor.

Junius, petrol fiyatlarının önümüzdeki yıl varil başına 75-80 dolar bandında dengelenmesini beklediğini bildirdi. Başekonomist, petrol fiyatlarındaki bu dengelenmenin küresel enflasyon görünümünü yüksek seviyelerde tutmaya devam edeceğini öngördü. Asya borsaları genelindeki temkinli yaklaşım, piyasalardaki fiyatlamayı doğrudan etkiliyor.

Asya borsaları, endeksler ve döviz piyasalarında güncel seviyeler

Borsa endeksleri, döviz kurları ve emtia piyasalarındaki güncel seviyeler yatırımcıların radarında bulunuyor. Tokyo Nikkei 225 endeksi, işlemlere verilen ara itibarıyla yüzde 1,2 düşüşle 68.919,14 seviyesine geriledi. Seul Kospi endeksi yüzde 2,4 değer kaybederek 7.894,58 puana indi. Erken işlemlerde yüzde 2’ye yakın prim yapan Seul endeksi, daha sonra yönünü kayıplara çevirdi.

Singapur, Sidney ve Tokyo piyasalarında işlem saatleri içinde satıcılı bir seyir öne çıktı. Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 0,4 artışla 23.440,64 puana ulaştı. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,3 yükselerek 4.055,47 puanı gördü. Wellington ve Taipei endeksleri ise gün içi işlemlerde yukarı yönlü bir seyir izledi. Asya borsaları genelinde ayrışma dikkat çekti.

Dolar/yen paritesi cuma günkü 161,29 seviyesinden sonra şu sıralarda 161,79 seviyesine yükseldi. Euro/dolar paritesi 1,1442 dolardan 1,1430 dolara indi. Sterlin/dolar paritesi 1,3355 dolardan 1,3341 dolara geriledi. Euro/sterlin paritesi ise 85,68 pensten 85,65 pense düştü.