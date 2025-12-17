Avrupa borsaları, karışık seyirle kapandı

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 değişmeyerek 579.84 puandan kapandı. Banka hisseleri ortalama yüzde 0,83 değer kazandı.

İngiltere'de enflasyon oranının kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,6'dan yüzde 3,2'ye gerilemesinin ardından FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 artışla 9,774.32 puana çıktı.

FTSE 100 endeksi, kasım ayı enflasyon rakamlarına ve İngiltere Merkez Bankasının bu hafta faiz indirimi beklentisine olumlu tepki veren finansal hizmetler ve konut inşaatçısı hisseleri tarafından desteklendi. İngiltere Merkez Bankasının politika faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e indirmesi bekleniyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,25 değer kazanarak 44,099.48 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 düşerek 8,086.05 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,48 azalarak 23,960.59 puana indi.

Avro ve dolar paritesi TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,034 artışla 1.175 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, ABD işgücü piyasası ve perakende satış verilerinin ABD ekonomisinin net bir resmini çizmediğini belirterek, yarın Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararının yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

ECB'nin yarın gerçekleştirilecek yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında bankanın bu toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor.

ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz, eylül ve ekim aylarında indirimlere ara vermişti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, merkez bankasının eylül ayında yıllık GSYH büyüme tahminini yüzde 1,2'ye yükselttikten sonra 18 Aralık Perşembe günü büyüme tahminlerini tekrar yükseltebileceğini söyledi.

Bu hafta, İngiltere Merkez Bankası (BoE), Riksbank ve Norges Bank da 2025 yılı için son para politikası kararlarını açıklayacak.

Yatırımcıların, önceki gün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından başlatılan içten yanmalı motorların kullanımdan kaldırılmasına ilişkin U dönüşüne de odaklandığını aktaran analistler, bunun otomotiv endüstrisi için sonuçlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Yeni düzenlemeler, yeni hibrit veya benzinli otomobillerin 2035'ten sonra da trafiğe çıkmasına izin verileceğini öngörüyor. AB’ye üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu'nun önerisini onaylarsa, bu, son 5 yılda Birliğin iklim politikasında en kapsamlı geri dönüş olacak.

Öte yandan Ukrayna'da ateşkes sağlanması yönündeki çabalar ışığında, savunma hisseleri son zamanlarda baskı altına girmişti. Bugün ise bu hisselerde toparlanma görüldü. Alman silah üreticisi Rheinmetall yüzde 1,70 artışla DAX'ta en güçlü performans gösteren hisse senedi oldu. Tank şanzıman üreticisi Renk'in hisseleri yüzde 1,4 ve Hensoldt hisseleri yüzde 3,23 artış kaydetti.

Verilerde, Almanya'da geçen ay 88 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin gelecek dönem beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle aralıkta 87,6 puana geriledi.

İngiltere'de yıllık enflasyon kasımda yüzde 3,2'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Avro bölgesinde enflasyon oranı kasımda yüzde 2,1 seviyesinde kaldı.