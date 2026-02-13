Banka CEO’sunun maaşı dudak uçuklattı! Bonuslarla beraber 392 milyon TL'yi geçti

NatWest CEO’su Paul Thwaite’in toplam yıllık kazancı, bonuslardaki büyük artışın etkisiyle 6,6 milyon sterline (392 milyon TL) çıktı. Bu rakam, bir önceki yılki 4,9 milyon sterline göre yüzde 33 artış anlamına gelirken, bankanın finans krizinden bu yana en yüksek yönetici maaşı seviyesine ulaşıldığını gösterdi.

Performans odaklı bonus sistemi

NatWest’in açıkladığı finansal verilere göre, CEO Paul Thwaite’in maaşındaki artışın temel nedeni, yeni ücretlendirme politikası ve performans odaklı bonus sistemi oldu. Thwaite, finans sektöründe üst düzey yöneticilerin yüksek ücret aldığını kabul ederek, ödül ile performans arasında doğrudan bir ilişki olduğunu vurguladı.

Finans krizinden bu yana en yüksek kâr

Bu artış, NatWest’in 2025 mali yılında elde ettiği güçlü finansal performansla paralel gerçekleşti. Banka, söz konusu dönemde 7,7 milyar sterlin kâr açıklayarak, bir önceki yılki 6,2 milyar sterlinlik seviyeyi önemli ölçüde aştı ve finans krizinden bu yana en yüksek kârını elde etti.

Taban maaşın yüzde 150’sine yükseltildi

Yeni ücretlendirme politikası kapsamında CEO’nun maksimum yıllık bonus oranı, taban maaşın yüzde 100’ünden yüzde 150’sine yükseltildi. Ayrıca maaşın yüzde 300’üne kadar çıkabilen yeni bir performans hisse planı da uygulamaya alındı.

Bu değişiklikler, Thwaite’in kazancını 2006 yılında eski CEO Fred Goodwin’in aldığı 7,7 milyon sterlinlik seviyeye yaklaştırdı. NatWest’in genel kurulunda onaylanan yeni sistemle, performans hedeflerinin tamamına ulaşılması durumunda Thwaite’in bu rekoru aşma ihtimali de bulunuyor.

NatWest CEO’sunun gelirindeki artışta, Brexit sonrası İngiltere’nin bankacılık sektöründe bonus sınırlamalarını kaldırması da önemli rol oynadı. Avrupa Birliği döneminde banker bonusları maaşın yüzde 100’ü ile sınırlandırılırken, hissedar onayıyla bu oran en fazla yüzde 200’e çıkabiliyordu.

İngiltere, Brexit sonrasında bu sınırlamayı kaldırarak Londra’yı yeniden küresel finans merkezi haline getirmeyi ve üst düzey bankacıları ülkeye çekmeyi hedefledi. Bu karar, özellikle finans sektöründe ücret ve bonusların yeniden yükselmesinin önünü açtı.

495 milyon sterlinlik bonus havuzu

NatWest yalnızca üst yönetim değil, çalışanlarına da yüksek miktarda bonus dağıttı. Banka, 2025 mali yılı için toplam 495 milyon sterlinlik bonus havuzu ayırdı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 10,8’lik artış anlamına geliyor.

İngiltere bankacılık düzenleyicileri de bonus ödeme kurallarını gevşeterek önemli bir değişiklik yaptı. Yeni düzenlemelerle üst düzey bankacıların bonuslarının bir kısmını daha erken alabilmelerine izin verildi.

4 yıla indirildi

Önceki kurallarda bonusların tam olarak ödenmesi için sekiz yıl beklenmesi gerekirken, bu süre dört yıla indirildi. Ayrıca bonusların bir bölümü artık üçüncü yıl yerine ilk yıldan itibaren ödenebilecek.

Bu gelişmeler, İngiltere bankacılık sektöründe üst düzey yöneticilerin gelirlerinin hızla yükseldiğini gösterirken, bonus sisteminin yeniden finans sektörü ücret politikalarının merkezine yerleştiğine işaret ediyor.

NatWest örneği, güçlü kâr performansı ile deregülasyon politikalarının birleştiğinde, banka CEO’larının gelirlerinin finans krizinden önceki seviyelere geri dönebileceğini ortaya koyuyor.