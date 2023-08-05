BDDK'dan 'Enpara Bank' ile 'Colendi Bank'a onay

BDDK'nın kararları bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre QNB Finansbank çatısında dijitalde faaliyet gösteren enpara.com'a Enpara Bank ismiyle mevduat bankası kurulmasına izin verildi.

Bankanın kurucu ortakları arasında Digital-Q-FS Limited, QNB Finans Faktoring, QNB Finans Finansal Kiralama, QNB Finans Portföy Yönetim ve Efinans Elektronik Ticaret yer aldı.

Ortaklar, 300 milyon ABD Doları (8,1 milyar lira) muadili Türk Lirası sermayeli bankaya hissedar oldu.

Colendi Bank kuruluyor

Bir diğer BDDK kararı ise Colendi Bank için oldu. Colendi Bank adında 2 milyar lira sermayeyle dijital mevduat bankası kurulmasına onay çıktı.

Geçen yılın nisan ayında kuruluş izni verilen Hedef Yatırım Bankası A.Ş.’ye ise bugün faaliyet izni çıktı.