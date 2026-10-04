Bitcoin için rekor senaryosu: Mevcut zirvenin yüzde 51 üzerine çıkabilir

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Bitcoin 85 bin doların altında seyrederken Strive Yatırım Başkan Yardımcısı Adam Livingston, lider kripto paranın 190 bin doların üzerine çıkabileceği çarpıcı bir senaryo ortaya koydu.

Livingston'ın hesabı altının yüzde 15 yükselerek ons başına 4.760 dolara ulaşması ve Bitcoin/altın oranının 21 ay önce gördüğü zirveye geri dönmesine dayanıyor. Bu iki koşulun aynı anda gerçekleşmesi halinde Bitcoin fiyatı 190 bin doları aşabilir.

Bitcoin altın karşısında güç kaybetti

Bitcoin/altın oranı Aralık 2024'te 40 ons ile zirveye çıkmış, Bitcoin 106 bin 140 dolar, altın ise 2 bin 662 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bugün ise oran 20,4 onsa kadar geriledi. Bitcoin'in 84 bin 600 dolar civarında bulunduğu mevcut tabloda oran, zirvesine kıyasla yüzde 49 düşüş yaşadı.

Livingston'ın senaryosunda Bitcoin/altın oranının yeniden 40,1'e yükselmesi ve altının 4.760 dolara çıkması halinde Bitcoin fiyatı 190 bin 860 dolara ulaşıyor.

Strategy'nin Bitcoin'leri 161,8 milyar dolara çıkabilir

Bu senaryo, büyük Bitcoin rezerviyle bilinen Strategy açısından da dikkat çekici bir sonuç ortaya çıkarıyor. Şirketin 847 bin 666 Bitcoin'lik varlığının değeri, Bitcoin'in 190 bin 858 dolara ulaşması halinde 161,8 milyar dolara çıkıyor. Bu da mevcut seviyelere göre 90 milyar dolarlık değer artışı anlamına geliyor.

Piyasa beklentileri daha temkinli

Bitcoin'in Ekim 2025'te gördüğü 126 bin dolarlık rekorla karşılaştırıldığında Livingston'ın senaryosu, tarihi zirvenin yüzde 51 üzerinde bir fiyata işaret ediyor. Ancak piyasadaki diğer beklentiler 190 bin dolar seviyesinin oldukça altında kalıyor.

Citi'nin 12 aylık Bitcoin hedefi 113 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Livingston'ın hesabındaki en kritik varsayım ise altından çok Bitcoin/altın oranının iki yıllık kaybını telafi ederek eski zirvesine dönmesi.