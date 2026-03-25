Bitcoin'de kırılgan yükseliş! Piyasalarda tedirginlik sürüyor

Bitcoin 70 bin dolar seviyesini yeniden aşarken, piyasalarda temkinli görünüm sürüyor. Uzmanlar, yükselişe rağmen düşük işlem hacmi ve satış baskısının hareketi kırılgan hale getirdiğine dikkat çekiyor.

Kripto para piyasalarının en büyük varlığı olan Bitcoin, 70 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak yeniden güç sinyali verdi. Ancak işlem hacmindeki düşüş, yükselişin kalıcılığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Bitcoin, haberin yazıldığı saatlerde 70.210 dolar seviyesinde işlem görürken, son 24 saatte işlem hacmi yüzde 20 azalarak 40,43 milyar dolara geriledi.

Uzmanlar, Bitcoin'in 69 bin doların hemen altındaki destek seviyesini test ettikten sonra yeniden 70 bin doların üzerine çıktığını belirtiyor. Altın fiyatlarındaki geri çekilme ve ABD tahvillerindeki satışların, piyasalarda riskten kaçış eğilimine işaret ettiği ifade edilirken, bu durumun Bitcoin'in şimdilik belirli bir bantta hareket etmesine neden olduğu değerlendiriliyor.

Altcoin'lerde yükseliş öne çıktı

Son 24 saatlik süreçte Bitcoin yüzde 0,5 değer kazanırken, Ethereum yüzde 1 artışla 2.160 dolara yükseldi. Büyük altcoin'ler arasında BNB, XRP, Solana, Dogecoin, Hyperliquid ve Cardano'da yüzde 6'ya varan artışlar görülürken, Tron yüzde 0,8 düşüş kaydetti.

Uzmanlar, Ethereum'un 2.100 doların üzerine çıkmasının olumlu bir gelişme olduğunu ancak piyasa genelinde güçlü bir ivme oluşmadığını belirtiyor. Bu durumun, yatırımcıların geniş çaplı bir yükselişten ziyade daha seçici hareket ettiğine işaret ettiği değerlendiriliyor.

Kritik direnç seviyelerinin aşılması halinde yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceği ifade edilirken, mevcut tabloda piyasanın daha çok kısa vadeli fırsatlara odaklanan temkinli bir seyir izlediği kaydediliyor.

Haftalık görünümde kayıplar dikkat çekti

Geçtiğimiz hafta kripto para piyasasında düşüş eğilimi öne çıktı. Bu süreçte Ethereum yüzde 7,2, Bitcoin ise yüzde 4,7 değer kaybetti.

Büyük altcoin'ler arasında BNB, XRP, Solana, Dogecoin, Hyperliquid ve Cardano'da yüzde 8'e varan gerilemeler görülürken, Tron sınırlı bir artışla yüzde 0,6 yükseldi.