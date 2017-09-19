Borsa ilk yarıda değer kaybetti

19 Eylül 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,24 değer kaybıyla 106.280,03 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 254,57 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi de yüzde 1,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,94 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile finansal kiralama, faktoring oldu.



Döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 105.716,23 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek günün ilk yarısında 106.000- 106.500 bandında dengelendi.



Analistler, öğleden sonra ABD'de 2'nci çeyrek cari denge ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın destek, olası yükselişlerde ise 108.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.



Dolar 3.50'nin altında



İstanbul serbest piyasada dolar 3,4950 liradan, euro 4,1890 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1984, sterlin/dolar paritesi 1,3485, dolar/yen paritesi 111,60 düzeyinde seyrediyor.



Altın yükselişte



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.308,55 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,70 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA