Adel Kalemcilik (ADEL) hisse başına kaç TL temettü verecek? Ödeme tarihi ne zaman?

Adel Kalemcilik (ADEL), bugün gerçekleştirdiği olağan genel kurul toplantısının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulundu. Açıklamada, şirketin bu yıl ödeyeceği temettü miktarı da yer aldı.

Buna göre şirket ortaklarına brüt 150 milyon 2 bin 212 lira temettü ödeme kararı aldı. Bu da hisse başına brüt 6 lira 30 kuruş, net 5 lira 70 kuruş ödeneceği anlamına geliyor.

Adel Kalemcilik temettüleri ise 26 Eylül tarihinde hissedarlarına ödeyecek.