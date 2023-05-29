Avrupa'da borsalar düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, günü ABD’deki borç tavanı görüşmelerinin sonucuna ilişkin haberlerin etkisiyle düşüşle kapattı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından sağlanan anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 değer kaybederek 460,84 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,20 düşerek 15.952,73 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kaybıyla 7.301,03 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 gerileyerek 26.617,35 puana indi.
İngiltere’de resmi tatil olması nedeniyle piyasalar kapalıydı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,112’lik düşüşe 1,071 seviyesinde bulunuyor.