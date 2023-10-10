Borlease Otomotiv halk arz tarihleri ne zaman? Hisse kodu ve hisse fiyatı ne?

Borlease Otomotiv'in halka arzı kapsamında talep toplama yarın başlayacak ve 12-13 Ekim tarihlerinde devam edecek.

Borlease Otomotiv hisse kodu

Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "BORLS" koduyla işlem görecek olan şirketin halka arzı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ liderliğinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

Borlease Otomotiv hisse fiyatı

Borlease paylarının işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor.

Birim pay fiyatının 25,29 TL olarak belirlendiği arzda, halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar TL olarak öngörülüyor. Ek satış olması durumunda 1,3 milyar TL büyüklüğe ulaşılacak.