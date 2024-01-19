Borsa günün ilk yarısında geriledi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,27 puan azaldı.

Dün 8.016,09 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 4,20 puan ve yüzde 0,30 artışla 8.040,29 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.937,06 puanı, en yüksek 8.044,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,09, hizmetler endeksi yüzde 1,02, sanayi endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 22'si yükselirken, 74'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester Sanayi, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C)​​​​​​​, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 31 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,41, bileşik getirisi yüzde 42,10 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2680 ve dolar/yen paritesi 147,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,1920 liradan, avro 32,8730 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 2 bin 31 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 yükselişle 79,2 dolardan işlem görüyor.