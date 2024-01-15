Borsa İstanbul ilk yarıda yüzde 1,12 prim yaptı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 89,61 puan artışla 8.076,08 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 45,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,46 değer kazandı.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 1,21, teknoloji endeksi yüzde 1,13, sanayi endeksi yüzde 1,59 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 84'ü yükselirken, 16'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koç Holding, Akbank, Türkiye İş Bankası (C)​​​​​​​ ve Hacı Ömer Sabancı Holding oldu.